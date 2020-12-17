الكزة: “حفتر” جاء بعمل مخابراتي واضح وهو أكبر معرقل للدستور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبشكل خاص ممثلة الأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز كان لديها أسماء معينة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدان وأن ذلك غير مخفي على أحد، موضحًا أن ويليامز فوجئت بأعضاء لجنة الـ75 اللذين تم اختيارهم، لم يتفاهموا معها.

الكزة ذكر – في تصريحات صحفية – أنه فيما يخص عرقلة الدستور كان هناك أسباب تخص طرابلس وأسباب تخص برقة والمعرقل الكبير للدستور حفترالذي كان يتدخل في آلية العمل ويطالب بالتغيير والتحويل في الدستور خاصة فيما يخص أن من يحمل جنسية أجنبية ليس له الحق في تقلد المناصب.

وأضاف أنه بالنسبة لبرقة حاليًا بها غضب كبير، واصفًا الوضع هناك بأن “الناس فيها تغلي ومن المتوقع أن تنفجر لأن الوضع الأمني صفر وسئ جدا”.

وسبق وأكد رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية، عبدالحميد الكزة، أن تأسيس الهيئة البرقاوية، جاء لهدفين واضحين، هما “إيقاف الحرب والعمل على المصالحة بين الليبيين”، مشيرًا إلى أن خليفة حفتر منذ ظهوره عام 2014م، كان واضحًا أنه جاء بعمل مخابراتي واضح.

ووصف الكزة، قوات الجيش الوطني بـ”أكبر مليشيا” على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أنها دمرت في البلاد أكثر من غيرها من المليشيات.

ودافع الكزة في المقابل، لجوء حكومة الوفاق لتركيا في صد ما أسماه “عدوان حفتر على العاصمة”، مُتسائلاً “ماذا كانت تفعل هل تتركه يدمر طرابلس، مثلما دمر درنة وبنغازي”.

وأكد الكزة على أن خليفة حفتر لا يريد سوى الحكم، مشيرًا إلى أن هناك من يدافع عن حفتر لأنه حرر درنة تحريرًا كاملاً في حين أنه دمر درنة تدمير كاملا غير منقوص، حسب تعبيره.