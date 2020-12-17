السراج: قرار توحيد سعر الصرف ركيزة الإصلاحات الاقتصادية

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اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الخميس قرار توحيد سعر صرف الدينار، بأنه ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها وتم الاتفاق بشأنها واعتمدت في سبتمبر 2018.

وعبر السراج خلال اجتماعه مع وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب كان ملحاً بتوحيد سعر صرف الدينار.

وأشار رئيس مجلس المجلس الرئاسي إلى أن الحكومة بدأت انتهاج مسار الإصلاحات الاقتصادية في أكتوبر 2018، والذي يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

ولفت السراج إلى أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث يعد توحيد سعر الصرف من أهم مقومات نجاحه.

وتناول الاجتماع أثر هذا التوضيح معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.