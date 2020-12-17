البعثة الأممية تهنئ إيطاليا بإطلاق سراح الصيادين

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن ارتياحها لإطلاق سراح الصيادين الإيطاليين الـ 18 اليوم الخميس، الذين تم احتجازهم لمدة 107 أيام في بنغازي، على خلفية الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وهنأت البعثة، أسر الصيادين والحكومة الايطالية على سلامتهم.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، على لسان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الخميس، الإفراج عن الصيادين.

وجاء الإعلان بعد عودة كونتي مع وزير خارجيته لويجي دي مايو، من بنغازي، بعد لقائهم القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لبحث تحرير هؤلاء الصيادين.

وفي تدوينة على حسابه في موقع “فيسبوك”، قال دي مايو، إنه بعد فترة وجيزة من توجهه هو ورئيس الوزراء إلى بنغازي لإجراء محادثات مع حفتر “تم الإفراج عن البحارة”.