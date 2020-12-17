أبرز ما تناوله اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا

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بحثت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في بنغازي عددا من الأمور المتعلقة بجائحة كورونا المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية والتدابير الاحترازية، ذات العلاقة بالصحة والتعليم والرياضة.

وتناول الاجتماع، برئاسة رئيس اللجنة، الفريق عبدالرازق الناظوري، موضوع اللقاح الخاص بكوفيد 19 والتأكيد على فتح اعتماد للمركز الوطني للأمراض، لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد 2 مليون جرعة.

كما تناول الاجتماع، موضوع الأكسجين في مراكز العزل والعمل على توفير الاحتياجات سواء من السوق الداخلي أو الخارجي، كما تمت مناقشة موضوع تطوير مصانع الأكسجين وتركيب مصانع أخرى لسد الاحتياجات.

وبحث الاجتماع، موضوع الخلل الموجود في شبكة الأكسجين بالمركز الطبي بنغازي والتأكيد على اتمام عملية الإصلاح في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بالتعليم، قد كلّفت اللجنة، اللجنة الطبية الاستشارية العليا بتقييم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في المؤسسات التعليمة وإفادة اللجنة العليا عن مدى جاهزية هذه المؤسسات قبل البدء في الدراسة.

واتفقت اللجنة، على مخاطبة مجلس رئاسة الوزراء على ضرورة توفير كل الاحتياجات، التي من شأنها الأخذ بكل التدابير الاحترازية الصادرة عن اللجنة الطبية الاستشارية، فيما يخص فتح المؤسسات التعليمية.

وأكدت اللجنة، أنه في حالة عدم توفر كافة الاحتياجات، التي تضمن سير العملية التعليمية وفقاً للتدابير الاحترازية؛ فإنها سوف تضطر لإصدار تعليمات بخصوص اقفال المدارس.

وحول المناشط الرياضية، فقد قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، السماح بإعادة النشاط الرياضي في الصالات والملاعب الرياضية، بشرط عدم حضور الجمهور والالتزام بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها.