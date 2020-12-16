“فيليبوفيتش” المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني يصل طرابلس

أخبار ليبيا 24

وصل المدرب المونتينيغري، زوران فيليبوفيتش، اليوم الأربعاء، إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس؛ وذلك لاستلام مهامه كمدرب للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم.

وسيُقدم اتحاد كرة القدم، المدرب الجديد، إلى وسائل الإعلام، غدا الخميس في مؤتمر صحفي سيعقد بفندق المهاري بطرابلس.

يشار إلى أن أبرز المراحل في مسيرة، فيليبوفيتش، التدريبية توليه تدريب منتخب مونتنغرو لمدة ثلاثة أعوام 2007-2010، لم يحقق خلالها نتائج تذكر، ومن ثم توجه لتدريب فريق، غولدن أروس، الجنوب إفريقي موسم 2010-2011.

ومن أبرز إنجازات، فيليبوفيتش، على مر تاريخه، فوزه مع فريق ريد ستار بلغراد بلقب كأس صربيا ومونتنغرو عام 2002.

ويعتبر استلامه مهام تدريب فرسان المتوسط هي المهمة الثانية له في المنطقة العربية حيث سبق له تدريب فريق الشعب الإماراتي موسم 2003-2004، دون أن يحقق نتائج تذكر.