أكتيد الفرنسية تبحث تطوير القطاع الصحي في طبرق

16 ديسمبر، 2020 11:33 م
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أخبار ليبيا 24 –خاص  

بحثت وكالة أكتيد الفرنسية للتعاون التقني والتطوير والتنمية، دعم القطاع الصحي ببلدية طبرق، من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وعقدت الوكالة على مدار يومين اجتماعات موسعة بمقر بلدية طبرق بحضور منظمة الصحة العالمية وقطاع الصحة بالمدينة.  

كما بحثت الوكالة الفرنسية رفع كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال دورات لتطوير قطاع الصحة بالبلدية، وإجراء صيانة للمباني التابعة للقطاع الصحي حال تطلب الأمر.

وأبدت بلدية طبرق تعاونها التام مع الوكالة الفرنسية لدعم وتطوير القطاع الصحي بالمدينة.

وأجرت الوكالة رفقة أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق جولة تفقدية شملت عيادتي الجهاد والمنارة للاطلاع على آلية سير العمل والاحتياجات التي يجب توفيرها.

 

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16 ديسمبر، 2020 11:33 م
19

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