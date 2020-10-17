وليامز تبحث في موسكو الوضع في ليبيا

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أنهت، الخميس، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد إجراء نقاش مع المسؤولين الروس حول الوضع في ليبيا.

وأضافت، البعثة الأممية، أن وليامز بحثت مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأزمة الليبية، بما في ذلك الشؤون الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وذكرت أن وليامز، أطلعت لافروف على الاستعدادات التي تجريها البعثة لاستئناف أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في نهاية هذا الشهر عبر الاتصال المرئي وعبر اللقاءات المباشرة في أوائل شهر نوفمبر في تونس.

من جانبها، قال الخارجية الروسية، في بيان، إن جدد لافروف جدد تأكيد عزم روسيا على مواصلة العمل بنشاط نحو تقارب مبكر بين الأطراف الليبية وتهيئة الظروف لإنشاء هيئات موحدة للسلطة على أساس قرارات مؤتمر برلين للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

ولفتت الخارجية الروسية، إلى أنه من المهم توزيع عائدات تصدير النفط بطريقة عادلة وشفافة لصالح جميع الليبيين.

وذكرت، أن نجاح عملية التسوية، التي تكتسب زخماً، يعتمد على مشاركة جميع القوى السياسية التي لها نفوذ على الأرض وتريد ضمان وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها.