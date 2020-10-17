وزير العمل بحكومة الوفاق يستعرض سبل الاستفادة من الخبرات الإندونيسية

أخبار ليبيا24

استعرض وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع مسؤولين من جمهورية إندونيسيا سبل الاستفادة من الخبرات الإندونيسية فيما يتعلق بتدريب الليبيين في مجالات التمريض والعلاج الطبيعي.

وناقش الأمين خلال اجتماع تقابلي عبر منصة “زووم” الاستعانة بالجانب الإندونيسي في مجالات إعادة تدوير النفايات والقمامة وإنشاء محطات تحلية المياه والطاقة الشمسية.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على عقد مباحثات خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدد من الإجراءات التنظيمية بخصوص الأيدي العاملة الإندونيسية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

الاجتماع حضره من الجانب الإندونيسي القائم بأعمال سفارة إندونيسيا في ليبيا، ووزير القوى العاملة، ومدير مكتب العمل بوزارة البيئة، ومندوب عن وزارة الخارجية، ومختصين من جامعة جاكرتا.