منتخب الشباب يتفوق على رديف بنغازي

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حقق المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما الفوز على نظيره منتخب رديف بنغازي بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما الجمعة على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بنغازي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المهاجم معتز العريبي في إطار معسكر المنتخب الليبي للشباب ببنغازي الذي يتواصل حتى يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى.

وقال مدير المنتخب الليبي للشباب عبد السلام الكوت إن منتخب الشباب سيتحول إلى مدينة البيضاء لإقامة معسكر تدريبي ثاني سيتواصل على مدى أسبوعين سيقتصر على القائمة النهائية للمنتخب والتى ستضم 22 لاعبا بالإضافة لتواجد ثلاث لاعبين محترفين بتونس.

ويشرف على منتخب الشباب” عياد القاضى ” مدربا و ” المهدى ابوشاح ” مدربا مساعدا و ” الطاهر سعد ” مدربا لحراس المرمى و ” أسامة الشيخ ” مدربا للياقة البدنية و ” عبد السلام الكوت ” مديرا اداريا و ” محمد العجيلي ” إداري المنتخب.

يذكر أن هذه التحضيرات تأتي استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا وتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 20 عاما .