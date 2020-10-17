مدن الجبل الأخضر تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر سرت
أخبار ليبيا24
أعلنت عدد من مدن ومناطق الجبل الأخضر رفضها المشاركة في موتمر سرت الذي بدأت أعماله اليوم السبت وعدم اعترافها بأي مخرجات تأتي من خلاله.
وذكرت بلديات الجبل الاخضر و شحات و المرج أن سبب الرفض هو التهميش الذي يطال مدن ومناطق الجبل الأخضر وعدم دعوة روابط أولياء الدم بالجبل الأخضر لحضور هذا الاجتماع.
وأشارت إلى أن عدم الجدية في التنسيق مع مكونات الجبل الأخضر من قبل اللجنة التحضيرية إضافة إلى عدم إعطاء مكونات مناطق الجبل الأخضر حقها في التمثيل مثلها مثل باقي المناطق من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وبدأت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر سرت الثاني تحت شعار “استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية” للمصالحة الشاملة بين الليبيين، وقد أطلق على المؤتمر “سرت التاني”، في إشارة إلى “ميثاق سرت 1922” الذي وحد الليبيين ضد الاستعمار الأجنبي.
ويضم المؤتمر، الذي ترعاه وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، وفودا من القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.
وأصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في وقت سابق بيانًا، أشارت فيه إلى أن المؤتمر يحمل رسالة سياسية وطنية، مفادها أن الليبيين قادرون على صناعة السلام دون تدخلات أجنبية.
ولفت البيان، إلى أن المؤتمر، يحمل أيضًا، رسالة للسلام والعيش المشترك وتجاوز الألم والتأسيس للمستقبل، وصياغة وثيقة مرجعية وطنية تسهم في حل الأزمة الليبية، بالإضافة إلى المرجعيات الدولية (مخرجات برلين وإعلان القاهرة).
ومن المقرر، أن يشارك في المؤتمر شيوخ وأعيان قبائل وشرائح أخرى من كافة المدن الليبية، إضافة إلى كتل وأحزاب سياسية، ومحامون وقضاة، ومنظمات مجتمع مدني معنية بالسلام والمصالحة، ومهجرون ونازحون في الداخل والخارج، وأساتذة جامعات ومثقفون، وسياسيون ومسؤولون سابقون.