مدن الجبل الأخضر تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر سرت

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أعلنت عدد من مدن ومناطق الجبل الأخضر رفضها المشاركة في موتمر سرت الذي بدأت أعماله اليوم السبت وعدم اعترافها بأي مخرجات تأتي من خلاله.

وذكرت بلديات الجبل الاخضر و شحات و المرج أن سبب الرفض هو التهميش الذي يطال مدن ومناطق الجبل الأخضر وعدم دعوة روابط أولياء الدم بالجبل الأخضر لحضور هذا الاجتماع.

وأشارت إلى أن عدم الجدية في التنسيق مع مكونات الجبل الأخضر من قبل اللجنة التحضيرية إضافة إلى عدم إعطاء مكونات مناطق الجبل الأخضر حقها في التمثيل مثلها مثل باقي المناطق من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.