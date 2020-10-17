لودريان يدعو دول جوار ليبيا إلى مشاركة أوسع لحل الأزمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، دول جوار ليبيا إلى مشاركة أوسع في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة في البلاد.

وقال لودريان خلال زيارته الجزائر، إن “دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية”.

وعقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الخميس، أضاف لودريان: أن “في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنه لا يوجد حل عسكري”، على حد قوله.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي، عن أمله في تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشيرا إلى أنه سيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.