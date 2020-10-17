شباب سرت يطالب بمناصب في الحكومة المقترحة

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طالب تجمع شباب مدينة سرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية واللجنة المنظمة لمؤتمر سرت بتمثيل عدد من أبناء المدينة في “حكومة الوحدة الوطنية” المزمع عقدها بعد نجاح المباحثات بين الأطراف الليبية.

وأكد تجمع شباب سرت في بيان له الخميس أنهم لن يقبلوا بأقل من وزير ووكيل وهيئة، وانهم لن يقبلوا إلا بأحد المناصب السيادية السبعة المتفق عليها في مؤتمر بوزنيقة.

وطالب التجمع بتعيين 500 شخص من أبناء المدينة في قطاعات الدولة وتفعيل مؤسساتها الحيوية وعلى رأسها ميناء المدينة إضافة إلى صيانة الطرق والمرافق العامة فيها.

وشدد التجمع على دفع تعويضات المنازل المدمرة منذ 2011 والبدء بالحصر والتعويض عن حرب 2016 و الإفراج عن المحتجزين من أبناء المدينة الذين لهم أمر إفراج من النيابة أو النائب العام، مؤكدين أنهم سيمنعون انطلاق أي نشاط في سرت في حال لم تتحقق مطالبهم.

وكانت عدد من مدن ومناطق الجبل الأخضر أعلنت رفضها المشاركة في موتمر سرت الذي بدأت أعماله اليوم السبت وعدم اعترافها بأي مخرجات تأتي من خلاله.

وذكرت بلديات الجبل الاخضر و شحات و المرج أن سبب الرفض هو التهميش الذي يطال مدن ومناطق الجبل الأخضر وعدم دعوة روابط أولياء الدم بالجبل الأخضر لحضور هذا الاجتماع.

وأشارت إلى أن عدم الجدية في التنسيق مع مكونات الجبل الأخضر من قبل اللجنة التحضيرية إضافة إلى عدم إعطاء مكونات مناطق الجبل الأخضر حقها في التمثيل مثلها مثل باقي المناطق من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.