الغرابلي: الوزراء في ليبيا زعماء عصابات تسطو على خزائن الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شبه رئيس المجلس العسكري لما يسمى بـ”ثوار صبراتة” سابقًا، الطاهر الغرابلي، الوزارات في ليبيا بالعصابات، متهمًا قياداتها بالسطو على خزائن الدولة.

الغرابلي تساءل في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ما الفرق بين الوزارات في بلادنا والعصابات؟”، قبل أن يجيب “الوزير زعيم لعدة عصابات يسطو بها على خزائن الدولة، وزعيم العصابة لديه عصابة واحدة يسطو بها على خزنة الوزير”.

وأشار متأسفًا إلى مافيات بدأت تشتغل، وإلى أحزاب وصفها بـ “الفاسدة”، أنهت مسمى مؤسسات، متابعًا بأنهم نجحوا إلى حد كبير في أن يقضوا على شكل الدولة الرسمي وتحويلها إلى عصابات تتبعهم، مردفًا “مع هذا نقول لن تستطيعوا أن تقضوا على وطن يسكن فينا فالسيل الهادر آت وقريبًا جدًا، وبأسرع مما تتصورون”.

يشار إلى أن وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، قال قبل يومان، إن هناك كمية كبيرة جدًا من الأموال تُهرّب من ليبيا، موضحًا أن سبب نمو ظاهرة الفساد المالي وجود سوق موازية وسهولة نقل الأموال.

بومطاري ذكر في حوار مع له مع موقع “الجزيرة نت” القطري،أن ليبيا تأثرت ماليًا في الحرب على طرابلس حيث حدث دمار كبير في البنية التحتية وهجرة لرؤوس الأموال وتهريب مبالغ مالية كبيرة من ليبيا منذ عام 2011م، لافتا أن ذلك عكس ما حدث في بعض الدول بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، مثل رواندا وجنوب أفريقيا وغيرهما، حيث كان انعكاس الحرب عليها إيجابيا في النمو وتطوّر الصناعة.