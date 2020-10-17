السيسي: هدفنا الأساسي بليبيا استعادة الاستقرار والأمن عبر المسار السياسي وزيرة الخارجية الإسبانية تشيد بالجهود المصرية في ليبيا التي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، اليوم السبت في القاهرة، وتناول اللقاء مناقشة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما فيها التطورات في ليبيا.

وشدد السيسي، على أن محاولات النَيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار، بحسب ما نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بسام راضي.

من جانبه، أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية في ليبيا الساعية إلى تثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في البلاد.