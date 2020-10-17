آغا: جملة “فتح منظومة المقاصة” التي يتم ترديدها مغلوطة وغير دقيقة

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قال رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي آغا إن جملة “فتح منظومة المقاصة” التي يتم ترديدها كثيرًا في وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة وغير دقيقة.

وقال آغا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”تردد كثيرا جملة فتح منظومة المقاصة في وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي والذي تطالب فيها الصديق الكبير بفتحها وللأسف هذه المعلومات مغلوطة وغير دقيقة”.

وأضاف رئيس اللجنة :”أن الكبير لم يغلق مايسمى منظومة المقاصة والصحيح أنه قام في عام 2014 بفصل المنظومة المصرفية الخاصة بمصرف ليبيا المركزي عن فرع مصرف ليبيا بنغازي”.

وتابع آغا :”أن فصل المنظومة المصرفية نتج عنه قفل فرع المصرف ببنغازي والذي نتج عنه شلل كامل في النظام المالي وتوقف التدفقات المالية للقطاعات والمؤسسات والوزارات والأفراد في نطاق برقة”.

وأكد رئيس لجنة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء أن الحل هو توحيد المنظومة المصرفية لمصرف ليبيا المركزي.