مسلحون يقدمون على تصفية شاب في الزاوية

مسلحون يقدمون على تصفية شاب في الزاوية

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن مسلحون أقدموا على تصفية الشاب أسعد جمعة بلعيد الشوشان القمودي ليلة الاربعاء، من سكان منطقة جودايم.

وأضاف المصدر أن تصفية القمودي اغتيل تحديدا بالقرب من مدرسة القرانية بعد أن تعرض إلى وابل من الرصاص من أثناء تواجده في حي شعبية الرزاقة في مدينة الزاوية.

وكان مسلحين أقدموا يوم الثلاثاء الماضي على تصفية أحد عناصر قوات الوفاق خالد المشوكة في طرابلس.

والمشوكة من مواليد فبراير 1994 ومن سكان منطقة سوق الجمعة وأحد عناصر كتيبة “النواصي” التابعة لحكومة الوفاق، استهدف عندما كان برفقة عنصر آخر مما عرضه للإصابة.