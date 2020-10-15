مصلحة المطارات تعلن جاهزية مطار بنينا لاستقبال الرحلات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصلحة المطارات بالحكومة الليبية المؤقتة، جاهزية مطار بنينا الدولي لاستقبال الرحلات على الأقل بالحد الأدنى لمتطلبات التشغيل.

وطالبت المصلحة، بزيادة الدعم من الحكومة الليبية لاستكمال بقية المشاريع وتنفيذ الخطط المرسومة لتطوير مطار بنينا في القريب العاجل، مثمنة جهود الحكومة على ما قدمته من دعم للمطارات حسب الإمكانيات المتاحة وجهود إدارة المطار بترشيد الإنفاق على المشاريع المهمة للتشغيل.

وأكدت المصلحة، أنه جرى الاتفاق على استقبال الرحلة القادمة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار بنينا، والتي تقل وفدا من الشركة الأفريقية وموظفين بمصلحة المطارات لتدشين أول رحلة للخطوط الأفريقية إلى بنغازي.

واختتم اليوم الخميس اجتماعا بمطار بنينا الدولي بوفد من مصلحة المطارات، وإدارة المطار، وإدارة المنفذ بالمطار، ومدير إدارة الشركة الأفريقية المنطقة الشرقية، وتضمن الاجتماع إجراء جولة عمل تفقدية لجاهزية مطار بنينا، بحسب ما ذكرت مصلحة المطارات على صفحتها في “فيسبوك”.

وقالت المصلحة، إن ذلك جاء بعد اجتماعات مكثفة عقدت بمقر الهيئة العامة للمواصلات والنقل ببنغازي لمدة أسبوع مع جميع الجهات ذات العلاقة لإعادة تشغيل قطاع الطيران مع رئيس الهيئة بشأن استئناف الرحلات الجوية بالمطارات الليبية شرقا وغربا وجنوبا.

والتواصل مع اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا للعمل بتوجيهاتهم من أجل حماية الركاب والموظفين بقطاع الطيران من وباء كورونا ، واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة عند تشغيل المطارات وبتوجيهات من سيادته