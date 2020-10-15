لأول مرة منذ ست سنوات.. تسيير رحلة لإحدى خطوط الطيران التونسية إلى بنغازي

أخبار ليبيا24

أطلقت شركة طيران “نوفلار” التونسية الخاصة رحلة جوية إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي عبر طائرة من نوع إيرباص إيه 320.

وجرى تسيير الرحلة، يوم الأربعاء، حيث رصد أخبار ليبيا 24، صورًا للطائرة بعد أن حطّت على مدرج مطار بنينا.

وتعد هذه الرحلة، هي الأولى من نوعها، لخطوط طيران تونسية إلى بنغازي، منذ نحو ست سنوات، حيث سبق أن أعلنت شركات الطيران التونسي تعليق رحلاتها إلى بنغازي سنة 2014 على خلفية التداعيات الأمنية التي شهدتها بنغازي خلال السنوات الماضية في إطار الحرب على الإرهاب.