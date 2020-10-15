داخلية الوفاق تعتزم شراء مروحيات من شركة إيرباص

أخبار ليبيا24

أجرى وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، زيارة إلى شركة إيرباص بفرنسا، وذلك من أجل التعاقد على شراء طائرات مروحية.

وأفادت وزارة الداخلية، أن الزيارة جاءت بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، لافتًا إلى أن الوفد أجرى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة منها في مجال الطيران.

وأضافت أن اللقاءات اشتملت على إمكانية التعاقد مع شركة إيرباص لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود، وللرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية.