بوتين وأردوغان يؤكدان التنسيق الفعال بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، بالتنسيق الفعال بين روسيا وتركيا بشأن الملفين السوري والليبي.

وجاء في بيان للكرملين، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الملفين السوري والليبي، وتمت الإشارة إلى التنسيق الفعال بين روسيا وتركيا في هذا الاتجاه، ما يساهم في استقرار الوضع ودفعه على المسار السياسي والدبلوماسي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد أن هناك تنسيقًا بين بلاده وتركيا في الشأن الليبي، رغم عدم التوافق مع المواقف التركية بشأن قره باغ.

وأوضح لافروف أن الأتراك يدركون جيدًا ضرورة البحث عن حل وسط، وإيجاد حل لمسألة تعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، الذي يؤخره موقف الولايات المتحدة.