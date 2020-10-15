البعثة الأممية: وفدا مجلس النواب والدولة اتفقا في القاهرة على إنهاء الفترة الانتقالية

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي، اليوم الخميس، إن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اللذان اجتمعا في القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري اتفقا على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة.

وأفادت البعثة، أن الوفدان ناقشا الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، واتفقا على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة.

وأضافت، أن الوفدان اتفقا كذلك على مواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.

وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهود الوفدين، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية، خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية.