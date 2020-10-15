البعثة الأممية تدعو الشباب إلى المشاركة في جلسة نقاشية الجمعة المقبل البعثة الأممية: الجلسة ستعقد عبر الإنترنت لمناقشة رؤية الشباب الليبي حول عملية بناء السلام

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن عزمها للتحضير لعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر سلسلة اجتماعات عبر الاتصال المرئي يليها اجتماعات مباشرة تبدأ في تونس.

وأكدت البعثة، أنها ستقوم بعقد اجتماعات ومشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، من يمثل شباب ليبيا أحد أهم هذه المكونات، وذلك كجزء من عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعت البعثة، الشباب من ذوي من عمر 18 إلى 30 عاما إلى المشاركة في جلسة نقاشية تُعقَد عبر الإنترنت يوم الجمعة المقبل 16 أكتوبر عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، لمناقشة رؤية الشباب الليبي حول عملية بناء السلام التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة في مساراتها الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ونوهت البعثة، إلى أن مسار الشباب الليبي سوف يسترشد بما تدلون به من آراء واقتراحات في هذا النقاش، ولفتت إلى أنَّه لا توجد متطلبات للفيديو أو الصوت وأن النقاش يعتمد على الردود والإجابات المكتوبة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس.

وأشارت البعثة، إلى أن الحلقة النقاشية ستعقد باللغة العربية عبر الإنترنت، وفي حالة الموافقة على المشاركة، سترسل للمشترك رابطا إلكترونيا لكي تتمكن من حضور الجلسة النقاشية من خلال الحاسوب أو الهاتف الذكي.

وأكدت البعثة الأممية، أن الموقع المستخدم لإدارة النقاش آمن ولا يمكن معرفة هوية المشاركين من خلاله، واشترطت ملء الاستمارة للتأكيد على المشاركة في النقاش، مشددة على أن كل البيانات والأسماء والأرقام محفوظة ولن يتم مشاركتها مع أي مشارك أخر أو أي جهة أخرى.

وقالت إن مكتب التواصل والأعلام في البعثة سيتولى التواصل مباشرة معكم لإرسال إرشادات تخص المشاركة في النقاش بعد تأكيد الحضور عن طريق الاستمارة المدرجة أعلاه.