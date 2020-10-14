وفدا النواب والدولة يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في المرحلة الدائمة

وفدا النواب والدولة يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في المرحلة الدائمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اتفق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعهما في القاهرة لبحث المسار الدستوري، على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور.

وأعلن الوفدان في بيانهم الختامي، اتفاقهما على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال للمرحلة الدائمة، مشيرين إلى ضرورة البدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وجرت مناقشات حول إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه، وشدد الوفدين على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل، وفق نص البيان.

وكشف البيان، أن الاجتماعات شهدت مرونة فائقة واتفق الحاضرون على عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب نقاشات مجتمعية للوصول لتوافقات دستورية تسمح بالوصول للمسار الدستوري.

فيما حثت البعثة الأممية في ليبيا، الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ، تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.