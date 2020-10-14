مليشيات الوفاق تطالب الرئاسي باحتوائها في كافة مؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مجموعات تابعة لميليشيات حكومة الوفاق، إنها اتفقت على تشكيل فريق للمشاركة في الحوار السياسي، لا يعتد فيه إلا بالتكليف المباشر الصادر عن غرفة العمليات الميدانية، مشددة على أن تمثيل قوة مايسمي بـ “بركان الغضب” في الحوار يجب أن يكون مناسبًا لما قدموه من تضحيات بشكل رئيسي وأساسي من المشاركة كونهم مدنيين ولهم رؤى في العمل السياسي.

وطالبت، في بيان مرئي لها، حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، بإعداد برنامج متكامل لاحتوائهم في كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه على غرفة العمليات التواصل مع أمراء المحاور بالتساوي، وإشراكهم بجميع الأعمال المناطة بالغرفة، وحملهم كل التقصير السابق في ملف الجرحى وأسر الشهداء.

وأدان البيان ما وصفه بـ”التقصير الواضح وغير المبرر” ومنه ما لمسوه من عدم استيفاء حقوق المدافعين عن طرابلس من شهداء وجرحى ضمن عملية بركان الغضب، والانشغال بما دون ذلك من المسؤولين، وعلى رأسهم آمر غرفات العمليات المشتركة الرئيسية، وكذلك وزارتي الصحة والمالية، كما طالب البيان بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة ملف الجرحى، وإحالة النتائج للنائب العام.

وأكد البيان ضرورة العمل في الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية اللازمة لما تعهدت به الأطراف الليبية بإجراء انتخابات وقبول نتائجها كما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2542، لسنة 2020م، مشيرا إلى دعمهم لمكافحة الفساد والمفسدين، دعمهم لمؤسسات الدولة ورئاسة الأركان العامة.

وتطرقت ميليشيات الوفاق، إلى ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا نتيجة للحروب المتكررة على النفوذ تارة، والقفز على السلطة دون صناديق الانتخاب تارة أخرى، التي خلفت وراءها كل الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطن الليبي، مشيرة إلى أن الفساد أصبح سمة الوزارات والهيئات، وأصبحت مصلحة الوطن شعارات لا وجود لها، ما أدى إلى وجود أجسام أنانية غير واضحة المناهج، بحسب قولهم.