مصدر: مليشيات مطلوبة في قضايا عدة تُدمج في داخلية الوفاق

مصدر: مليشيات مطلوبة في قضايا عدة تُدمج في داخلية الوفاق

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع إن حكومة الوفاق مستمرة في محاولات دمج المليشيات في وزارة الداخلية في محاولة منها لشرعنتها رغم أن عناصر هذه المليشيات مطلوبين في قضايا عدة.

وأضاف المصدر أن افتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية خلال اليومين الماضيين شهد إدماج العناصر المليشياوية والمطلوبة في قضايا أمن دولة ومنها الخطف والابتزاز والحرابة والقتل.

وتابع المصدر أن افتتاح المركز في بلدية الجفارة تم بحضور المليشياوي وآمر مليشيا السرية الثالثة مشاة التابعة لقوات الوفاق المدعو رمزي عياد اللفع من سكان ورشفانة.

وذكر المصدر أن اللفع من مواليد 1987 وهو مطلوب لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” حيا أو ميتا، كما أنه من أبرز القيادات المليشياوية المطلوبة في عدة جرائم وانتهاكات.

وأفاد المصدر أن المليشياوي تقاضى مبلغ تجاوز 30 مليون دينار ليبي لصالح المليشيا التى يآمرها ودفعت من قبل المجلس الرئاسي عن طريق آمر المنطقة العسكرية المنطقة الغربية التابع لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي نظير انضمامه إلى قوات الوفاق لقتال القوات المسلحة العربية الليبية منذ أبريل 2019 .