لودريان إلى الجزائر لإجراء محادثات تتركز حول ليبيا

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يجري وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، غدًا الخميس زيارة رسمية للجزائر تشمل إجراء محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول ليبيا.

وتعد الزيارة المرتقبة للودريان إلى الجزائر الخميس الثالثة منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون ديسمبر 2019.

ويدعو وزير الخارجية الفرنسي إلى تنظيم اجتماع للدول المجاورة لليبيا، حيث يتوقع أن يزور هذه البلدان قريبا.

وصرح لودريان، في الجمعية الوطنية الفرنسية في السابع من أكتوبر “لدينا قنوات نقاش تاريخية وأفكر في تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر، وكذلك السودان قليلا، للتمكن من تنظيم اجتماع لجيران ليبيا يمكن أن يواكب العملية المسماة عملية برلين”.