لافروف: أمريكا تُضعف دور روسيا وتركيا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة، تعمل على إضعاف دور روسيا وتركيا في ليبيا، من أجل تحقيق مصالح واشنطن، مُتطرقًا إلى أهمية استئناف إنتاج النفط في ليبيا.

لافروف ذكر في تصريحات له، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الولايات المتحدة نشطة للغاية في ليبيا، وتدير هذه الصراعات بطريقة تخدم المصلحة الذاتية، وتحاول إضعاف روسيا وتركيا.

وتعليقًا منه على عودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، قال إن ذلك الأمر له أهمية سياسية كبيرة، مُضيفًا “النفط يلعب دورًا مهمًا في ليبيا، وعودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وإلغاء تجميده له أهمية سياسية كبيرة لأنه يؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة”.

وسبق وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن ليبيا تتسبب في صداع فظيع لعدة جهات دولية، مُشيرًا إلى أن عدوان الناتو في 2011م، تسبب في هذه الكارثة.

وقال لافروف، في تصريحات سابقة لـ”العربية”، إن بلاده تدعم أي عملية سياسية ليبية لاستعادة ليبيا، لافتًا إلى أن موسكو تشاورت مع أنقرة لوقف إطلاق النار.

واستطرد أن بعض الدول لا تريد إنهاء الأزمة الليبية، مُشيرًا إلى أن موسكو تؤيد قرار مجلس الأمن بحظر السلاح في البلاد.