ختام دورة تدريبية في طرابلس حول تعزيز التعاون الأمني بالمنافذ

ختام دورة تدريبية في طرابلس حول تعزيز التعاون الأمني بالمنافذ

أخبار ليبيا24

اختتمت، الأربعاء، دورة تدريبية بمقر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية في العاصمة طرابلس، حيث تلقى المتدربون محاضرات في تعزيز التعاون الأمني الشرطي لتأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية لمراقبة الحدود والتعريف بالمنظومات المرتبطة بالإنتربول.

وقال وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن عقد الدورة جرى في حضور رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، عميد عبدالحميد الغزالي، ومدير منفذ مطار معيتيقة الدولي ومدير منفذ مطار طرابلس العالمي ومدير منفذ ميناء الخمس البحري ومدير منفذ رأس إجدير البري ومدير منفذ مطار مصراتة الدولي.

وذكرت، أن المتدربين تلقوا خلال فترة انعقاد الدورة محاضرات في تعزيز التعاون الأمني الشرطي لتأمين المنافذ البرية والجوية والبحرية لمراقبة الحدود والتعريف بالمنظومات المرتبطة بالإنتربول، من خلال قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة وذلك للحد من تنقل المشبوهين في قضايا الإرهاب والتعريف بأدوات الإنتربول لمراقبة الحدود.

وأوضحت، أن الدورة تأتي في إطار الرفع من كفاءة العاملين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.