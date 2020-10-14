المشري يبحث مع مسؤولين مالطيين مسارات الحوار وسبل إنجاحها المشري يجري زيارة رسمية إلى مالطا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع الرئيس ورئيس البرلمان المالطيين مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المشري إلى مالطا اليوم الأربعاء بدعوة رسمية من السلطات المالطية، استهلَّها بلقاء وزير الخارجية افرست بارتولو، ثم لقاء رئيس البرلمان انجلو فروجيا، واختتمَ زيارته بلقاء بالرئيس المالطي جورج فيلا عبر الدائرة المغلقة.

وتناولت هذه اللقاءات مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومسارات الحوارات المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور مالطا في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

ورافق المشري في هذه الزيارة إلى جمهورية مالطا كلا من النائب الأول للمجلس الأعلى للدولة محمد بقي” وعضوي المجلس أحمد الأوجلي ونعيمة الحامي، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس.