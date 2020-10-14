الفلاح: الطاقم الليبي صاحب الفضل في دخول محطة الخمس للخدمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المدير العام للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، إن الفرق الفنية الليبية هي من أدخلت الوحدة الأولى بمحطة الخمس للخدمة، مؤكدًا أن الفريق الفني الجزائري كان مساعدًا فقط .

الفلاح أضاف ، في تسجيل مرئي له، أنهم استعانوا بفريق جزائري لمساعدة الطاقم الليبي الذي يعمل منذ أكثر من عام مع الشركة الأجنبية المسؤولة عن تركيب المعدات لمشروع “مساعدات” الخاص بترميم وتصليح الأشياء المحترقة.

وأوضح أنهم خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي وجدوا مجموعة نقاط تحتاج إلى تسريع، فلجأوا إلى بعض الأطقم الجزائرية للمساعدة، متابعًا أن حكومة الوفاق تواصلت مع الحكومة الجزائرية التي أرسلت حوالي 10 أو 12 فنيا ساعدوا الطاقم الليبي، مؤكدًا أن مجموعات العمل قُسمت إلى مجموعات يترأسها الليبيون، ويكون الفنيون الجزائريون مساعدين فقط.

وتشهد العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى، منذ فترة، أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا قد تصل إلى 20 ساعة، وهو ما يثقل كاهل الليبيين، خصوصًا مع اشتداد حر الصيف.