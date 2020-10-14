الرئاسة التونسية: الملتقى الليبي مطلع الشهر المقبل هام جدًا الحجام : تونس تشهد حراكًا دبلوماسيًا مهمًا على خلفية إعلان البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الملحق بالرئاسة التونسية وليد الحجام، إن بلاده تشهد حراكًا دبلوماسيًا مهمًا على خلفية إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا اعتزامها تنظيم ملتقى سياسي ليبي شامل، مطلع شهر نوفمبر المقبل في تونس.

الحجام وصف، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، الحوار الليبي المزمع، بالمهم جدًا على مستوى مسار التسوية السياسية للأزمة في ليبيا، مؤكدًا أنه سيمثل تتويجا لمسار طويل من المشاورات وتنسيق التعاون بين تونس والبعثة الأممية التي تتخذ من تونسا مقرا لها.

وأشار إلى الحوارات واللقاءات المباشرة التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ توليه الرئاسة في أكتوبر 2019م مع العديد من قادة الدول المعنية ومع كبار المسؤولين والقادة الأممين ومع عديد الأطراف الليبية، ما مكن من تنظيم هذا الملتقى الذي يأملون أن يسفر عن مخرجات مهمة تكون منطلقا لتسوية الأزمة الليبية.

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أعلنت السبت الماضي، استئناف المحادثات الليبية- الليبية الشاملة، بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020م الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 يناير 2020م.

وأوضحت البعثة الأممية في بيانٍ إعلامي، أنه في ضوء استمرار جائحة كورونا ومن أجل حماية صحة المشاركين، سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر اجتماعات مباشرة.

وأعربت البعثة في تلك الأوقات التي اعتبرتها “مليئة بالتحديات”، عن امتنانها العميق لحكومة الجمهورية التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع نوفمبر المقبل، عقب اجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.

وبينت البعثة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام، يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.