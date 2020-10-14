الرئاسة التركية: لن نفقد قوتنا بعد استقالة السراج

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده ستواصل الحفاظ على مكاسبها في ليبيا، زاعمًا أن أنقرة عملت مع حكومة الوفاق، وفق اتفاقات رسمية وشفافة، أقرها الطرفان، وتم تسجيلها في الأمم المتحدة.

قالن رأى ، في حوار تليفزيوني، نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أن تركيا لن تفقد قوتها في ليبيا بعد استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قائلا “السياسة العشائرية لها تأثير كبير في ليبيا، وتدخل الجهات الفاعلية في تطورات الأحداث يمكنه أن يغير مسارها”.

وأضاف “عند وجود حكومة جديدة، أو هيكل جديد، وعندما تنخرط جهات فاعلة جديدة، فإن تركيا ستحافظ على تلك المكاسب”، مُتابعًا: “تركيا مهتمة بليبيا، ولا يمكنها عدم الاكتراث لما يحدث هناك، أو يحدث في العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وجنوب القوقاز، وأذربيجان، والبلقان”.

وزعم قالن أن هذا الأمر ليس عثمانية جديدة، قائلاً “نعلم أن عهد الإمبراطوريات ولى، لكننا نعيش في نظام عالمي أسسته الدول التي تتبنى سياسات استعمارية، قائم على أحلام استعمارية للبعض، حتى وإن كان لا يسمى بالإمبراطورية”.

وأردف “نحن ندرك هذا جيدًا، وبالتالي إذا استطعت أن أحقق أمن أراضيّ، وأمن المواطنين القائمين فيها، فهذا يمكنه أن يخلق أجواء استقرار وسلام إقليمية؛ لذلك تهتم تركيا مباشرة بما يحدث في سوريا والعراق”.

وفي ذات السياق، استنكر قالن الغضب الدولي من التدخل التركي في شؤون ليبيا ولبنان والعراق، مُتابعًا “عندما تتدخل فرنسا في لبنان، لا توجد أي مشكلة، وكذلك بالنسبة للوايات المتحدة التي تتدخل في أية مشكلة بأي مكان من العالم، وكذلك بريطانيا التي تتدخل في كثير من المناطق، والبلدان، والأزمات حول العالم، بالنسبة لهؤلاء، الأمر عبارة عن نتائج طبيعية لرؤية سياسية خارجية، أما عند تدخل تركيا البنّاء، يقولون.. ها هي العثمانية الجديدة”.

وفي سياق آخر، قال قالن إن الجهود الدبلوماسية بخصوص التطورات في منطقة شرق المتوسط لم تتعرقل، والطريق مفتوح أمامها، مُتابعًا “أوروبا تعلم جيدًا أن المطالب اليونانية غير عادلة، وجهود من يسعون لتضييق الخناق على تركيا من خلال خلق توتر سياسي، لا جدوى منها”.

وحول ما إذا كان إبحار سفينة التنقيب التركية “أوروتش رئيس” ثانية صوب المتوسط، يعني مزيدًا من التوتر، ذكر “هم سيحولون الأمر إلى عنصر لزيادة التوتر، وسيعملون على تصعيده”، مُضيفًا “هذه المنطقة تشملها خريطة إشبيلية المزعومة التي ليس لها أية صلاحية قانونية، ومن ثم فإنه بما أن أعمال البحث والتنقيب التي تقوم بها السفينة، تقع في منطقة الجرف القاري القريبة منا، فلا يوجد وضعًا يقتضي اعتراضًا”.

وفيما يخص التوترات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال متحدث الرئاسة التركية، إنه يسعى لإبراز قوته في المحافل الدولية والإقليمية، ليعوض خسارته في الداخل، وليجمل صورته.

واختتم بقوله “نظرًا لأن تركيا هي أهم دولة تعترض على النظام الإقليمي الكائن في عقل ماكرون، فهو دائمًا ما يستهدفها في ليبيا وسوريا وفلسطين ولبنان، وشرق المتوسط، وفي أماكن أخرى”.