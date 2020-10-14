إجراء بعض الصيانات في مرافق مطار بنينا الدولي

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ذكرت إدارة مطار بنينا الدولي أن قسم صيانة إنارة الحقل الجوي بمطار بنينا الدولي انتهت أمس الثلاثاء من تركيب مصابيح الإنارة لممر التوصيل (B).

وأضافت الإدارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الإدارة تمكنت كذلك من إتمام أعمال الصيانة والتركيب وفقا للمعايير الفنية والمنصوص عليها من الطيران المدني .

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تركيب مصابيح الإنارة الخاصة بممرات التوصيل (C.D) الخاصة بمنظومة الحقل الجوي (15-33) لمهبط مطار بنينا الدولي وتركيب المصابيح لباقي الممراز

وأوضحت إدارة مطار بنينا أنه تم تسليم عدد اثنان (2) أجهزة خاصة بتحديد اتجاه الريح Wind direction indicater من قبل مصلحة المطارات ضمن الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للتشغيل بمطار بنينا الدولي.