نافذة على الإرهاب.. ذكرى اغتيال مصطفى العقوري أمام ابنه الصغير ببنغازي

أخبار ليبيا24

خلال السنوات الأربعة التي تلت اندلاع الثورة في ليبيا سنة 2011 اعتادت الجماعات الإرهابية المتطرفة على تنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات في عدد من المناطق والمدن، أبرزها في شرق البلاد وبالأخص بنغازي، بهدف زعزعة الأمن وفرض واقع جديد وإزاحة شخصيات كانت تعترض وتحارب وجودها.

وبعد اندلاع الثورة، تسللت الجماعات المتطرفة إلى البلاد مستغلة حالة الانفلات الأمني الذي جاء بفعل انهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأسست لنفسها عشرات التنظيمات المسلحة، التي كان لها ارتباط كبير بتنظيمات دولية على غرار تنظيم القاعدة الذي هدد السلم والأمن العالميين.

ولتحقيق ما تهدف إليه قامت تلك التنظيمات بعمليات خطف وتفجيرات واغتيالات ضد شريحة كبيرة من الليبيين وخاصة ممن رأت أنهم يشكلون خطرًا على وجودها، سواء من المدنيين أو رجال الأمن والعسكريين والسياسيين ورجال القضاء والصحافة.

وبعرض بسيط على إحدى تلك الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، نذكر إقدام مسلحين، في مثل هذا اليوم من العام 2014، على اغتيال “مصطفى حسين العقوري” أحد مُنتسبي المؤسسة الأمنية سابقًا، أمام منزله المجاور لمدرسة قرطبة بمنطقة الرويسات في بنغازي.

وأفاد شهود، أن العقوري، هاجمه مسلحين، بينما كان جالسًا في وضح النهار، بجوار ابنه الصغير أمام بيته، حيث داهمت سيارة معتمة الزجاج الشارع وأطلق من فيها الرصاص عليه، ما أدى إلى مفارقته الحياة قبل أن يصل به المسعفون إلى المستشفى.

لم يكن اغتيال العقوري، الأول من نوعه في بنغازي، إذ تعتبر الاغتيالات واحدة من الجرائم الإنسانية التي نفذتها الجماعات الإرهابية في ليبيا ضد الليبيين، وغالبًا ما حصدت حياة العديد ممن استهدفتهم، في السنوات التي سبقت عملية سحقهم وتطهير بنغازي منهم.

لقد سعى الإرهابيين، لفرض حالة من الرعب والخوف بين المدنيين وزعزعة الاستقرار في عدد من المناطق والمدن، غير أن كل ما سعوا إليه اصطدم في نهاية الأمر بجدار مقاومة استمرت لسنوات.

إن الإرهاب يشتمل على مجموعة من التهديدات المعقدة، حيث تحرّض قيادات الجماعات الإرهابية عناصرها، على القيام بعمليات الاغتيال والتفجير والعمليات الانتحارية لا سيما في ليبيا.

وبالتالي؛ فإن مُكافحته ومُجابهته بات أمرًا مُلحًا لاقتلاعه من جذوره، حتى لا تتغول تلك التنظيمات في إحداث المزيد من أعمال العنف والاغتيال، مما يسفر عن المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير البنى التحتية والمنشئات الاقتصادية.

لقد حلُمت الجماعات المتطرفة، بتحقيق أحلامها بالسيطرة والنفوذ على ليبيا، وتحويلها إلى دويلة لإشباع رغباتها، غير أن تلك الأحلام كانت مجرد سراب أمام قوة الليبيين، الذين حاربوها وطاردوها في شتى المدن والمناطق.