لأنهم أكبر عدو لهم في نظرهم .. “داعش” ذئاب تستهدف رجال الأمن الداخلي ستضل هذه الجرائم عالقة في ذاكرة الليبيين ولن ينسوا ما فعله الإرهابيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كان جنون الجماعات الإرهابية يظهر باستهداف عناصر جهاز الأمن الداخلي الذين يعتبرونهم أكبر عدو لهم لأنهم يعرفون تخطيطهم وأفكارهم الشيطانية .

وكانوا دائما يعدون العدة لاغتيالهم سواء رميًا بالرصاص، أو بالعبوات الناسفة، وحتى أمام أسرهم وذويهم.

وتم الفتك برجال الأمن الداخلي وقتلهم، ومن ضمن المنتسبين لجهاز الأمن الذين تم استهدافهم عقيد فوزي محمد علي البركي في الثامن من يوليو عام 2013م، بمدينة بنغازي .

زرعت الجماعات التكفيرية عبوة ناسفة بسيارة البركي أودت بحياته وكالعادة لم يقبض على الفاعل لأنهم كانوا مسيطرين على المدينة هما نظرا لضعف القبضة الأمنية .

ومن أفراد الأمن الداخلي الذين استهدفتهم الجماعات الإرهابية الموظفة المدنية سلوى يونس الهنيد الموظفة بشركة تيبستي والتي تم ضمها إلى جهاز الأمن.

فقد استهدفها عناصر من الجماعات الارهابية بمدينة درنة بوابل من الرصاص أسفر عن مقتلها على الفور صباح التاسع من سبتمبر 2014 م، تم ترصدها واستهدافها من عناصر داعش وأفرغوا في جسدها مخزن بندقية كلاشن كوف .

وفي درنة أيضا، تمركزت الجماعات الإرهابية بنقطة تفتيش بها ستة أشخاص ملثمين وسائقي السيارتين داخلهما. وهما يتربصون بضابط تحقيق بجهاز الأمن الداخلي في الرابع والعشرين من فبراير 2012م، استوقفوا سيارته وأقترب أحدهم من “فضل جابر” ضابط التحقيق بجهاز الأمن الداخلي درنة وسأله “أنت فضل جابر؟” فردّ عليهم نعم فطلب منه الترجل من السيارة حيث كان يقل أسرته وعددهم عشرة أشخاص هم الزوجة والأبناء والبنات فرد فضل”معي عائلتي أقوم بإيصالها للمنزل وسأعود إليكم “.

واشتد النقاش بين فضل والعناصر والملثمة والشجار اللفظي بينهم كان فضل جالس في السيارة، فما كان من الإرهابي الملثم إلا أن أخرج مسدسه وعلى الفور أطلق رصاصة واحدة استقرت في رأس فضل اردته قتيلا على الفور أمام أسرته بالكامل وغادر الإرهابيين الملثمين المكان على الفور .

وستضل هذه الجرائم عالقة في ذاكرة الليبيين ولن ينسوا ما فعله الإرهابيين وكيف استطاعوا التخلص منه بتضحيات جسام .