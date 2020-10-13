فرض رسوم على الشاحنات الليبية والمصرية لدعم مشروع طريق طبرق أمساعد

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء سنضع رسوم على الشاحنات المصرية والليبية القادمة من مصر والمحملة بالبضائع لدعم مشروع طريق طبرق أمساعد.

وأضاف الجراري أنه سيتم دفع 100 دينار على الشاحنات الليبية و350 دينار على الشاحانات المصرية و100 دينار على كل حاوية قادمة بميناء طبرق وهي رسوم للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الهام.

وتابع رئيس الغرفة :”رجال الأعمال الليبيين سيدعمون أيضًا مشروع طريق طبرق أمساعد الدولي، طريق الموت هذه الطريق التي حصدت عشرات الأرواح والعائلات”.

وأوضح الجراري انهم عقدوا اجتماع سابق مع آمر منطقة العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء سالم الرفادي وقد رحب بهذه الفكرة لإنجاح المشروع، لافتا إلى عقد اجتماع أمس الإثنين مع اللجنة المكلفة من الاستثمار العسكري المشرفة على هذا المشروع والذي ستنفذه شركة أجنبية.

وختم رئيس الغرفة الاقتصادية تصريحه :”مشاركتنا ستكون إيجابية تجاه المسافرين سواء الليبيين أو المصريين حفاظاً على الأرواح والممتلكات”.