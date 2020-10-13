عماري والسفير الأوروبي: يجب توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء انتخابات

عماري والسفير الأوروبي: يجب توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء انتخابات عماري يبحث مع السفير الأوروبي آليات التعاون في التعليم وعودة الشركات الأوروبية لاستئناف أعمالها بليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو ساباديل، على ضرورة توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عماري زايد اليوم الثلاثاء في طرابلس، مع السفير الأوروبي لبحث أوجه التعاون بين البعثة الأوروبية وليبيا، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد ومسار المحادثات الحالية

وقد أكد الطرفان على توحيد كل المسارات التي تهدف لإجراء الانتخابات، ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية وفق مسارات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وشدد الطرفان، على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية لتوحيد المؤسسات السيادية للدولة وتهيئة المناخ السياسي من أجل الاستفتاء على الدستور.

وتطرق اللقاء إلى اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادية تحت مظلة مؤتمر برلين، ودعمها لضمان استمرار تدفق النفط وعدم استغلاله في المساومات السياسية.

وبحث عضو المجلس الرئاسي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آليات التعاون في مجال التعليم، والتأكيد على عودة الشركات الأوروبية لاستئناف أعمالها في ليبيا.