شباب ليبيا يواصل معسكره في بنغازي
المدرب يسعي للوقوف على القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة شمال إفريقيا
أخبار ليبيا 24 – رياضة
يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20 عام تدريباته اليوميه في معسكره الداخلي في مدينة بنغازي .
وكان المنتخب الليبي تحت 20 عام قد بدأ معسكره في بنغازي مطلع الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة .
ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا المدرب عياد القاضي، و بمساعده المهدي بوشاح، ويشغل مهمة مدير المنتخب عبد السلام الكوت .
وخاض المنتخب أمس الإثنين لقاء ودي جمعته بمختلط أندية بنغازي، حيث لعبت المباراة من 3 أشواط لمشاركة جل اللاعبين .
ويسعى المدرب عياد القاضي، ومساعدة المهدي بوشاح، خلال المعسكر للوقوف على القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة .