شباب ليبيا يواصل معسكره في بنغازي المدرب يسعي للوقوف على القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة شمال إفريقيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20 عام تدريباته اليوميه في معسكره الداخلي في مدينة بنغازي .

وكان المنتخب الليبي تحت 20 عام قد بدأ معسكره في بنغازي مطلع الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة .

ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا المدرب عياد القاضي، و بمساعده المهدي بوشاح، ويشغل مهمة مدير المنتخب عبد السلام الكوت .

وخاض المنتخب أمس الإثنين لقاء ودي جمعته بمختلط أندية بنغازي، حيث لعبت المباراة من 3 أشواط لمشاركة جل اللاعبين .

ويسعى المدرب عياد القاضي، ومساعدة المهدي بوشاح، خلال المعسكر للوقوف على القائمة النهائية للمنتخب التي ستشارك في بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة .