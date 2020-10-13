سفير الاتحاد الأوروبي لـ”معيتيق”: سندعم المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، أنه التقى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو ساباديل، الذي استلم مهامه مؤخرًا.

معيتيق قال ، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن اللقاء شهد التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المُنعقد في برلين مؤخرًا من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة، وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط، وما اتُخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن ساباديل، أكد استعداد الاتحاد الأوروبي العمل مع البلديات للمساهمة في عدد من مشروعات التنمية، ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات من الانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.