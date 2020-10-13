رئيس المباحث الجنائية طرابلس يستعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون والدعم

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس جهاز المباحث الجنائية بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا خوسيه أنطونيو ووفد مرافق له جوانب التعاون والدعم.

وكانت أهم المحاور التي تم الحديث عنها خلال الاجتكاع في مقر جهاز المباحث الجنائية طرابلس مجالات نزع الألغام ومخلفات الحرب وجرائم تقنية المعلومات.

وناقش الجانبان كذلك مكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من الاختصاصات الأخرى.

وسبق للاتحاد الأوروبي وأن قدم دعم لوزارة الداخلية في عدة مجالات أمنية خاصة فيما يتعلق بالدورات والمعدات