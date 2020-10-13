تهديدات تُجبر مصرف النوران لتعليق العمل بطرابلس

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أخبار ليبيا24

أعلن مصرف النوران بطرابلس تعليق العمل بسبب تعرض بعض المخولين بتمرير معاملات موقوفة من النائب العام للتهديدات.

وقالت إدارة المصرف، في منشور على فيسبوك، إنها علقت العمل، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لحين إشعار آخر، لدواعي أمنية أدت إلى عدم تمكن العاملين والمسؤولين من ممارسة مهامهم ومباشرة أعمالهم بسبب التهديدات على بعض المخولين بتمرير معاملات موقوفة من النائب العام.

ولفتت الإدارة، إلى أنها قامت بإبلاغ الجهات المختصة بالخصوص، مناشدة كافة الجهات الأمنية بضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية المصرف باعتباره من المؤسسات العامة وحماية العاملين به.

 

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