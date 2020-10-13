بلدية بنغازي تستلم المواد الخارجية لمشروع تغذية منظومة النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

قامت بلدية بنغازي باستلام مُعدات ومواد تنفيذ مشروع تغذية الجزء الشرقي والشمالي للبلدية بمياه الشرب من منظومة النهر الصناعي وتسليمها إلى شركة البناء والتشييد باعتبارها الشركة المُنفذة للمشروع .

ويأتي هذا بعد أن تم توريدها عن طريق جهاز تنفيذ وإدارة جهاز مشروع النهر الصناعي بموجب عقد ما بين البلدية والجهاز بتمويل من لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي .

وحضر تسليم المواد رئيس غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية مُنسق المشروع، وعدد من مسؤولي جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني بشأن تنفيذ مشروع تغذية الجُزء الشرقي والشمالي للبلدية بمياه الشرب .

ويأتي هذا المشروع لاستكمال تنفيذ مشروع خط مياه قطر (1000مم) ابتدأ من تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار وحتى تقاطع الطريق الخامس مع شارع فلسطين، حيث موقع غرفة تخفيض الضغط رقم (5) من ضمن مكونات المشروع تنفيذ غُرفة تخفيض الضغط وتركيب المعدات الميكانيكية من محابس تخفيض ضغط ومحابس قفل وغيرها .

ويذكر أن هذا المشروع مُتوقف منذ عشرين سنة، وأن البلدية قامت بفتح اعتماد مُستندي لهذا المشروع الذي يهدف إلى تغذية الأحياء الواقعة شرق وشمال البلدية بمياه النهر الصناعي.