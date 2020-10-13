باطن الجبل يمدد حظر التجول لأسبوع بسبب كورونا

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أخبار ليبيا24

أصدر عميد بلدية باطن الجبل القرار رقم 29 والذي بموجبه مدد حظر التجول في البلدية لمدة أسبوع اعتباراً من يوم أمس الأول الأحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد كوفيد 19 في البلدية .

ومنع عميد البلدية من خلال القرار التنقل بين المدن إلا في الضرورة و تقفل جميع المصالح الإدارية العامة والخاصة والمحلات التجارية وورش الصيانة والمقاهي والمطاعم.

واستثنى القرار المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخاصة والمصارف ومحطات التحلية والمخابز ومحلات مواد التنظيف مع مراعاة عدم الازدحام .

ومنعت بلدية باطن الجبل المصارف التي تقع في نطاقها التعامل مع المواطنين فترة الحظر على أن يتم تعاملها مع المندوبين فقط للحفاظ على سلامة الجميع.

وشددت البلديه على المواطنين باتخاذ كافه الإجراءات الوقائية للوقاية من وباء كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع كافة المناسبات الاجتماعية.

و طالبت بلدية باطن الجبل الجهات المعنية بتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية وذلك لتطبيق الحظر واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.

وبحسب آخر إحصائية نشرت للإصابات بفيروس كورونا فإن إجمالي الإصابات ببلدية باطن الجبل بلغت801 إصابة النشطة منها 166 حالة فيما بلغت حالات الشفاء 73 حالو وتوفيت 16 حالة.

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