باشاغا: البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين

أخبار ليبيا24

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو، حيث بحثا مستجدات الأزمة الليبية الراهنة.

وأكد باشاغا، أن ليبيا تتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كافة المجالات وخاصةً الخدمية منها، كما أن الليبيين يتطلعون إلى قيادة سياسية واحدة تخرج البلاد إلى بر الأمان بعيداً عن أي جهوية أو مناطقية.

وقال باشاغا، إن البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي يجمع كل الليبيين ولعل نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية خير دليل على ذلك، مشيرة إلى أنها فترة تاريخية لليبيا.

من جهته أعرب السفير الأوروبي، عن أمله في عودة زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي، لافتًا إلى أن ليبيا بلد أمن وساحة عمل لكافة الجنسيات العربية والأجنبية.