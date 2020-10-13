العقوري: عملية اختطاف الهنود لن تمر بدون عقاب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، عن ترحيبه بإطلاق سراح العمال الهنود الذين اختطفتهم مجموعة إجرامية في منطقة الشويرف شهر سبتمبر الماضي أثناء توجههم إلى طرابلس.

وأكد العقوري، على أن هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة والتي تندرج تحت جريمة الحرابة، لن تمر بدون عقاب ولا تسقط بالتقادم، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

وقال العقوري، إن لجنة الخارجية أحالت الوثائق الخاصة بملابسات الحالة إلى المحامي العام، باعتباره الأمين على الحالة الجنائية، حتى يتم توجيه الاتهام لمن يثبت تورطهم في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

وأشاد العقوري، بالمجهودات الرسمية وغير الرسمية التي بذلت لتحرير سراح المختطفين، على رأسها مديرية أمن منطقة الهلال النفطي، معبراً في الوقت ذاته عن صادق تهانيه لعائلات المخطوفين وللسفارة الهندية بسلامة مواطنيها.

وكانت الهند قد أعلنت الخميس الماضي، اختطاف سبعة من رعاياها في بلدة الشويرف غرب ليبيا منتصف الشهر الماضي، أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم، لتعلن الخارجية الهندية أمس الأحد إطلاق سراحهم بالتعاون مع شيوخ القبائل.