السفير الأمريكي يؤكد دعم بلاده لمنتدى الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، دعم بلاده الكامل للمنتدى الحوار السياسي الليبي.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسرها الأمم المتحدة، والذي من خلاله تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل ليبي سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية.

وأعرب السفير الأمريكي، عن تقديره لمساهمات تونس في نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي القادم، وفق ما نشرت السفارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

ورحب ريتشارد نورلاند، باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر الجاري، والتي تبني على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.

بعد الاجتماع، قال نورلاند: “بعد مشاوراتي الأخيرة، لا سيما في القاهرة وأنقرة، أنا على ثقة أن الولايات المتحدة مصطفة إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم هذه الحوارات الليبية-الليبية. تشيد الولايات المتحدة بالأطراف الليبية المستعدة لوضع المصلحة الوطنية في مقدمة أجنداتها الشخصية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد ذكرت أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز التقت السفير الأمريكي اليوم الثلاثاء، وأطلعته على الاستعدادات الجارية لاستئناف أعمال اللجنة العسكرية المشتركة بين الليبيين (5+5)، وتحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر.

يذكر أن ستيفاني وليامز، قد أعلنت السبت الماضي، عن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 يناير الماضي.

وأعربت البعثة في بيان لها، عن امتنانها العميق للحكومة التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.