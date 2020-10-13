الدولية للهجرة: إنقاذ 9839 مهاجرا قبالة ليبيا ووفاة 199 أخرين خلال 2020

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنقاذ ما يقرب من 10 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية من بداية العام 2020 إلى غاية هذا الأسبوع.

وأوضحت المنظمة الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها أنقذت 9839 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مؤكدة أن وجود 671 امرأة و532 طفلا من بين هؤلاء الناجين.

وقالت المنظمة، إن 199 مهاجرا لقوا حتفهم وفقدان 275 آخرون على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى إنقاذ 391 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا، خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.

يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، قد أعلنت عن إنقاذ 9225 مهاجرا قبالة السواحل الليبية في الفترة نفسها من العام الماضي.