الخارجية الهندية: إطلاق سراح مواطنينا في ليبيا وهم بصحة جيدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الإثنين، عن إطلاق سراح مواطنيها السبعة الذين اختطفوا في بلدة الشويرف الواقعة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها: “يسعدنا أن نبلغكم أن المواطنين الهنود السبعة الذين اختطفوا في الشويرف في ليبيا في 14 سبتمبر الماضي أطلق سراحهم أخيرًا أمس الأحد 11 أكتوبر”.

وأشارت الوزارة، إلى السفير الهندي في تونس بونييت روي كوندال تحدث مع المختطفين عبر الهاتف بعد أن تم تسليمهم من قبل الخاطفين إلى الشركة التي يعملون بها في ليبيا.

وأكدت الخارجية الهندية، أن جميع مواطنيها بصحة جيدة ويقيمون حاليا في مقر الشركة في مدينة البريقة، منوهة إلى استمرار استكمال الإجراءات المطلوبة لهم لتمكينهم من العودة إلى الهند.

وعبرت الوزارة، عن شكرها للسلطات الليبية وشيوخ القبائل في المنطقة على تعاونهم الراسخ في تأمين إطلاق سراح مواطنيها سالمين، مؤكدة أن سفيرها في تونس وموظفيها القنصليين المحليين كانوا على اتصال دائم بهم ومع الشركة طوال الأزمة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن هناك حظرًا على سفر المواطنين الهنود إلى ليبيا، بغض النظر عن الغرض، منذ شهر مايو 2016 بسبب الوضع الأمني ​​في البلاد.

وكانت الهند قد أعلنت الخميس الماضي، اختطاف سبعة من رعاياها في بلدة الشويرف منتصف الشهر الماضي، أثناء توجههم إلى مطار طرابلس للعودة إلى بلادهم.