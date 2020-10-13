الجزائر تعلن رغبتها بالمشاركة في الحوار الليبي

9

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نقل السفير الجزائري لدى ليبيا مالك حجازي، رسالة شفهية من وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى نظيره الليبي محمد سيالة، تؤكد رغبة الجزائر في المشاركة بجولات الحوار الليبي التي تجري الآن.

وأشار حجازي، خلال لقائه سيالة الأحد في طرابلس، إلى أن الحكومة الجزائرية مستعدة لتقديم يد العون من ناحية التدريب والتأهيل للكيانات الشرطية والأمنية لكافة المجموعات الراغبة في الانخراط في الأجهزة الأمنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون بين ليبيا والجزائر في المجالات المختلفة وعلى رأسها التعاون في مجال الطاقة، حيث عبر سيالة عن شكره لفريق العمل الجزائري الخاص بصيانة الشبكة العامة للكهرباء الذي ساهم مع الفنيين الليبيين في إعادة عمل وحدة توليد بمحطة الخمس.

المزيد من الأخبار

قبيلة الزوية تؤكد دعمها لمبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية

تعليم بنغازي ينفي اعتماد ونشر الخطة البديلة للعام الدراسي المقبل

اختتام مهرجان السلام ببلدية الغريفة تحت شعار “ليبيا بكل الألوان”

باطن الجبل يمدد حظر التجول لأسبوع بسبب كورونا

المزيد

قبيلة الزوية تؤكد دعمها لمبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة…

تعليم بنغازي ينفي اعتماد ونشر الخطة البديلة للعام الدراسي…

اختتام مهرجان السلام ببلدية الغريفة تحت شعار “ليبيا…