البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتعيين قاضيات في محاكم متخصصة بقضايا العنف

أخبار ليبيا24

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين خمس قضاة نساء، يوم أمس الأحد للعمل في محكمتين متخصصتين تم إنشاؤهما حديثاً في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

وأضاف البعثة في بيان لها أن يشكل إنشاء هاتين المحكمتين المتخصصتين، وتعيين القاضيات الخمس، خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أنع مع إنشاء المحاكم المتخصصة، فإن استجابة العدالة الجنائية لقضايا العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن إلى حد كبير.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتوفير برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً، وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج.